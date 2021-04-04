Son dakika haber: Konya'da ölü bulunan kızın erkek arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı
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Son dakika haber: Konya'da ölü bulunan kızın erkek arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Konya'da ölü bulunan kızın erkek arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı

Son dakika habere göre Konya'nın Ereğli ilçesinde yol kenarında başından vurulmuş halde bulunan Bahriye Buket İlhan'ın ölümüyle ilgili aralarında erkek arkadaşının da olduğu 3 kişi tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yol kenarında başından vurulmuş halde bulunan Bahriye Buket İlhan'ın ölümüyle ilgili aralarında erkek arkadaşının da olduğu 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, B.B. jandarmaya başvurarak kız arkadaşı Bahriye Buket İlhan'ın (20) yanında bulunduğu sırada tabancayla intihar ettiğini iddia etti.

B.B, verdiği ifadede kız arkadaşının intiharının ardından panikle arkadaşı S.Ş. ve babası A.Ş'yi telefonla aradığını ve tabancayı onlara verdiğini anlattı.

Olayda kullanılan tabancayı boş bir evde bulan jandarma ekipleri, genç kızın erkek arkadaşı B.B. ile birlikte hareket ettikleri ileri sürülen S.Ş. ve babası A.Ş'yi gözaltına aldı.

Adliyeye çıkarılan 3 şüpheli de tutuklandı.

Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Bahriye Buket İlhan'ın cesedi, geçtiğimiz perşembe günü yol kenarında bulunmuştu. Yapılan incelemede genç kızın başından vurulduğu belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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