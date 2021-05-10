Son dakika haber | Konya'da müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber | Konya'da müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber | Konya'da müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde, müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Atakent Mahallesi Şehit Kaymakam M. Fatih Caddesi'nde, Mehmet Eren'e ait müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, çatıyı saran alevleri uzun süren uğraşlar sonucunda kontrol altına aldı, ardından soğutma çalışmaları yaptı.

Yangında, evin çatısında hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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