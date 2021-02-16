Müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı
16.02.2021 22:11 | Son Güncelleme: 16.02.2021 23:21
Konya'da müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konya'da müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Telli Ağalar Sokak'ta bulunan boş müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.
Yangın sonucu evde hasar oluştu. Polis evin sahibine ulaşmaya çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm