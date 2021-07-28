Son dakika haber: Konya'da "lokantada cinayet" davasının sanıklarına hapis cezası
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Son dakika haber: Konya'da "lokantada cinayet" davasının sanıklarına hapis cezası

Son dakika haber: Konya'da 'lokantada cinayet' davasının sanıklarına hapis cezası
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Konya'da, lokantada çıkan, bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin yargılanan sanıklardan ikisine 57 yıl 3 ay 15'er gün, diğerine de 37 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Konya'da, lokantada çıkan, bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin yargılanan sanıklardan ikisine 57 yıl 3 ay 15'er gün, diğerine de 37 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Erol Albayrak, Bekir Sağlık ve suça sürüklenen çocuk K.Y. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Erol Albayrak, önceki ifadelerini tekrarladı, oğlu K.Y. ile arkadaşı Bekir Sağlık'ın suçsuz olduğunu iddia etti.

Bekir Sağlık ve K.Y. de haklarındaki suçlamaları reddetti, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

İddia makamı, sanıkların söz konusu suçu fikir ve eylem birliği içerisinde gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını, ancak suçun, K.Y'nin darbedilmesi sonrası gerçekleşmesi nedeniyle, sanıklar hakkında "haksız tahrik" hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında "haksız tahrik" hükümlerini uygulayarak ve sanıkların suçu fikir ve eylem birliği içinde işlediğini kabul ederek verdiği kararında, sanık Erol Albayrak ile Bekir Sağlık hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından toplam 57 yıl 3 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

Heyet, diğer sanık K.Y'yi, suç tarihinde 15-18 yaş aralığında olduğunu göz önünde bulundurarak, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından toplam 37 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. K.Y. hakkında ayrıca restorana ve maktulün aracına verdiği zarar nedeniyle "mala zarar verme" suçundan 3 bin 640 lira adli para cezasına hükmedildi.

Olay

İddiaya göre, 29 Temmuz 2020'de merkez Karatay ilçesindeki Musa Yıldız'a (40) ait restoranın çalışanları, çevrede motosikletiyle gezen K.Y'yi gürültü yaptığı gerekçesiyle darbetmiş, bunun üzerine K.Y, balıkçılık yapan babası Erol Albayrak'ın (35) yanına gidip durumu anlatmıştı.

Albayrak da yanında oğlu ve arkadaşı Bekir Sağlık ile ellerinde tüfek ve sopalarla restorana gitmiş, burada çıkan kavgada Albayrak, iş yeri sahibi Musa Yıldız'ı vurarak öldürmüştü. Olayda, restoran çalışanları Mehmet Çerezci (40), Ahmet Altan (29), Umut Avcı (18) ve Bekir Taha Yılmaz (18) da yaralanmıştı.

Erol Albayrak, Bekir Sağlık ve K.Y. hakkında "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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