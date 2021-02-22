Son dakika haber... Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 418 kişiye işlem yapıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 418 kişiye işlem yapıldığı bildirildi.

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 418 kişiye işlem yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kent genelindeki denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralı ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 411 kişiye işlem gerçekleştirildiği, 5 umuma açık iş yerinin mühürlendiği, 7 iş yeri sorumlusuna "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan adli işlem uygulandığı belirtildi.

Açıklamada trafik denetimlerinde 521 sürücüye hız sınırını aşmaktan, 400 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 540 sürücüye araç kullanırken cep telefonuyla konuşmaktan, 4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 2 sürücüye de fazla yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın