Son dakika haber | Konya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşirenin cenazesi toprağa verildi - Haberler
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Son dakika haber | Konya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşirenin cenazesi toprağa verildi

AA, Zehra Melek Çat - Güncel
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Son dakika haber | Konya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşirenin cenazesi toprağa verildi

Son dakika gündem haberi: Konya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşire Sami Oflaz son yolculuğuna uğurlandı.

KONYA (AA) - Konya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşire Sami Oflaz son yolculuğuna uğurlandı.

Oflaz, yaklaşık 10 gün önce yakalandığı Kovid-19 nedeniyle Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumunun ağırlaşması üzerine Meram Devlet Hastanesine sevk edilen Oflaz hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk babası Oflaz'ın cenazesi Hacı Veyis Camisi'ne getirildi.

Tabuta Beşiktaş forması örtüldü. Genç hemşirenin ailesi taziyeleri kabul etti.

Oflaz'ın naaşı öğleyin kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine sağlık çalışanları ve ailenin yakınları katıldı.

Son dakika haber | Konya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşirenin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haber | Konya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşirenin cenazesi toprağa verildi

AA / Zehra Melek Çat - Güncel

Konya, Güncel, Haberler

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