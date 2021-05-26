Son dakika haber: Konya'da 'kız' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Gelen son dakika haberine göre TOPRAĞA VERİLDİ Konya'da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada yaşamını yitiren Orhan Çumralıgil'in (32), Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsisinde kalbinden ve göğsünden 3 kez bıçaklandığı belirlendi.