Son dakika haber... Konya'da kimya öğretmeni kaldığı otelin odasında ölü bulundu
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Son dakika haber... Konya'da kimya öğretmeni kaldığı otelin odasında ölü bulundu

22.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:02
Son dakika haber... Konya'da kimya öğretmeni kaldığı otelin odasında ölü bulundu

Son dakika habere göre Konya'nın Yunak ilçesinde kimya öğretmeni kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

Konya'nın Yunak ilçesinde kimya öğretmeni kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

İlçedeki lisede 2014 yılından bu yana öğretmenlik yapan Mahmut Tunçez'den (37) haber alamayan yakınları, kaldığı otele gitti.

Tunçez'in kapıyı açmaması üzerine otel görevlileri, yedek anahtarla odanın kapısını açtı. İçeri giren yakınları, 6 yıldır aynı otelde kaldığı öğrenilen Tunçez'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tunçez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tunçez'in cenazesi, incelemenin ardından Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal

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