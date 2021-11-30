Konya'da kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Konya'da kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yalandı.
AKSARAY (AA) - Konya'da kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yalandı.
Alınan bilgiye göre, E.A. idaresindeki 42 AAG 114 plakalı kamyon, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Konya- Aksaray yolunun 40. kilometresinde M.A. yönetimindeki 06 FZ 2669 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobilin sürücüsü M.A yaralandı. otomobilde bulunan Şerife Köse ve Ayla Aytaç hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
M.A, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.