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Son dakika haber | Konya'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Konya'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'da kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı karayolunda kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AKSARAY (İHA) - Konya'da kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı karayolunda kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Konya- Aksaray karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 42 AAR 114 plakalı Mercedes marka kamyon, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yol ortasında durduğu iddia edilen M.A. idaresindeki Renault marka 06 FZ 2969 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Şerife Köse (90) ve Ayla Aytaç (90) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.A. ise olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Son dakika haber | Konya'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Konya'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

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