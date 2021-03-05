Son dakika haber... Konya'da jandarma ekipleri megafondan maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekipleri megafonla maske ve sosyal mesafe uyarısı yaparak vatandaşların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı daha tedbirli olmasını istedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda araç megafonundan uyardı.

Ekipler, sokak ve caddelerde dolaşarak, "Kıymetli vatandaşlarımız salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Koronavirüs haritasında rengimiz kırmızıdır. Elbirliği ile rengimizi maviye dönüştürelim. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için sadece yapmamız gerekenler maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaktır. Sağlıktan büyük zenginlik yoktur. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Konyalım yürü ama maskeyle mesafeli bir şekilde yürü." anonsu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay