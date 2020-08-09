Son dakika haber! Konya'da iş yerinde patlama Son dakika haberi: Konya'da bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Konya'da bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Makami Sokak'taki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama sonrası fenalaşan iki kişiye sağlık ekibince müdahalede bulunuldu.

Patlama nedeniyle iş yerlerinde hasar oluştu.

"Şu anda ölü veya yaralı gözükmüyor"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada çok sayıda iş yerinde hasar oluştuğunu söyledi.

Patlamanın meydana geldiği binanın elektrik ve doğal gaz vanalarının tedbir amaçlı kapatıldığını ifade eden Kavuş, şunları kaydetti:

"Şu anda ölü veya yaralı gözükmüyor. İnşallah olmaz. Binanın içi boşaltılıyor. Halen ne olduğu tam anlaşılamadı ama doğal gaz kaynaklı bir sıkışma ve patlama olduğu düşünülüyor. Yüksek basınçlı, tozu dumana katan bir patlama oldu. Ateşli veya alevli bir patlama değil. Yangın tehlikesi şu anda görülmüyor. Gerekli tedbirler alındı.

Binanın üst katlarında bir hasar görünmüyor ancak yandaki ve çevredeki iş yerlerinin camları patladı."

Kaynak: AA