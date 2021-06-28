Son dakika haber... Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
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Son dakika haber... Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Son dakika haber... Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Konya'nın Bozkır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıoğlan Mahallesi'ndeki Hadim-Konya karayolu kavşağında sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada, Abdurrahman Küpeli (29) olay yerinde hayatını kaybederken, araçlardaki Osman (31), Mehmet (2), Abdullah (5), Merve (26) ve Mehmet Küpeli (8) ile Serkan Toprak (20), Aziz Arıdal (43), Şükrü Temel (20) ve Mustafa Ünlü (21) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince farklı hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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