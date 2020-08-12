Son dakika haber: Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Son dakika haber: Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Son dakika haber: Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
12.08.2020 15:08 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:15

Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yunak Akşehir karayolunun 7. kilometresi Koçyazı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışması olan bölgede H.İ. idaresindeki 42 Y 1423 plakalı Renault marka otomobil ile 06 BKL 203 plakalı Nissan marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu. Kazada, 42 plakalı otomobilde bulunan H.İ ile Esma A. ve 06 plakalı araçta bulunan H.İ.Ö., A.Ö., İ.Ö. ve F.Ö. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Esma A. için ambulans helikopter istendi. Esma A. kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaralı 5 kişi ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

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