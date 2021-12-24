Son dakika haber! Konya'da iki çocuk annesi kadını öldüren 18 yaşındaki sanığa müebbet hapis cezası

KONYA (AA) - Konya'da gönül ilişkisi yaşadığı iki çocuk annesi Elif Yakın'ı silahla öldüren 18 yaşındaki tutuklu sanık Seyfullah Köroğlu'na müebbet hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Köroğlu, maktul Elif Yakın'ın annesi Filiz Yılmaz ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Köroğlu, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Sanık avukatı da Köroğlu'nun eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini savundu.

Anne Filiz Yaman ise "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim ciğerim yandı, başka annelerin ciğeri yanmasın." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Köroğlu'na "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Sanığa hiçbir indirim uygulamayan heyet, sanığı "silahla tehdit" suçundan da 3 yıl hapisle cezalandırdı.

Olay

Konya'da 16 Kasım'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde gece saatlerinde yerde yaralı bir kadının yattığına ilişkin ihbarı değerlendiren polis ve sağlık ekipleri, bir eğlence mekanında çalışan yaralı Elif Yakın'ın (24) göğsünden tabanca ile vurulduğunu belirlemişti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 2 çocuk annesi Yakın, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Seyfullah Köroğlu'nu (18) gözaltına almıştı.

Zanlının, zaman zaman birlikte yaşadığı iddia edilen Yakın ile önce telefonda tartıştığı, küfürleştiği ve daha sonra olay yerinde buluştuğu öne sürülmüş, emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu ifade ettiği öğrenilen Köroğlu, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Köroğlu hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

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