Son dakika haber... Konya'da hizmet veren Bilgehaneler'den öğrencilere yarıyıl tatilinde etkinlikler
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Son dakika haber... Konya'da hizmet veren Bilgehaneler'den öğrencilere yarıyıl tatilinde etkinlikler

04.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:25
Son dakika haber... Konya'da hizmet veren Bilgehaneler'den öğrencilere yarıyıl tatilinde etkinlikler

Son dakika haberleri... Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yarıyıl tatilinde de öğrencilerin evlerine misafir oluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yarıyıl tatilinde de öğrencilerin evlerine misafir oluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzaktan eğitimle hazırlanan eğlenceli atölye çalışmaları, konu tekrarları, soru çözümleri ve ödüllü deneme sınavlarına katılan öğrenciler dolu dolu yarıyıl tatili geçiriyor.

Bilgehanelerde sunulan etkinliklerle ilgili şunlar kaydedildi:

"Bilim Atölyesi kapsamında 5'inci ve 6'ncı sınıflara yönelik bilimsel, eğlenceli ve öğretici etkinlikler ayrıca 4'üncü, 7'inci ve 8'inci sınıflara yönelik Kur'an-ı Kerim, Siyer, İlmihal derslerinin yanı sıra drama ve zarafet atölyeleri de hizmete sunuluyor. Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek 8'inci sınıf öğrencilerine, Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil (İngilizce) ders tekrarları veriliyor. 4'üncü sınıflar için hafızlık hazırlık ve Arapça dersleri ile birlikte Başarı Atölyesi ile de sınav başarısına yönelik PDR eğitimleri devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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