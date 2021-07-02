Konya'da gündüz tartışan iki grup arasında gece kafede silahlı kavga çıktı 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da gündüz tartışan iki grup arasında gece kafede silahlı kavga çıktı 1 ölü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'da gündüz tartışan iki grup arasında gece kafede silahlı kavga çıktı 1 ölüKONYA'da bir kafe çalışanları ile mahalleli gençler arasında gündüz saatlerinde çıkan tartışma, gece silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Konya'da gündüz tartışan iki grup arasında gece kafede silahlı kavga çıktı 1 ölü

KONYA'da bir kafe çalışanları ile mahalleli gençler arasında gündüz saatlerinde çıkan tartışma, gece silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kafeye gelen mahalleli gençlerden Ömer Faruk Yücetaş (24), mekanda çalışan Furkan Y. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Zanlı Furkan Y. ile birlikte 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi'nde bir kafede yaşandı. Kafe çalışanları ve mahalleli gençlerden bazıları arasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında arbede yaşanırken, olay çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. Gece iki grup bu kez kafede karşılaştı. İddiaya göre kafeye gelen grup ile mekanda çalışanlar arasında bir kez daha tartışma yaşandı. Müşterilerin panik yaşadığı olay kavgaya dönüşürken, kafe çalışanı olduğu öğrenilen Furkan Y.'nin tabanca ile açtığı ateş sonucu kurşunların isabet ettiği Ömer Faruk Yücetaş kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Yücetaş, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yücetaş, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polisin kavga ile ilgili başlattığı soruşturmada zanlı Furkan Y. ile olaya karıştığı öne sürülen Fatih K. ve Oğuzhan U. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Konya'da gündüz tartışan iki grup arasında gece kafede silahlı kavga çıktı 1 ölü
Konya'da gündüz tartışan iki grup arasında gece kafede silahlı kavga çıktı 1 ölü
Konya'da gündüz tartışan iki grup arasında gece kafede silahlı kavga çıktı 1 ölü
Konya'da gündüz tartışan iki grup arasında gece kafede silahlı kavga çıktı 1 ölü
Konya'da gündüz tartışan iki grup arasında gece kafede silahlı kavga çıktı 1 ölü
Konya'da gündüz tartışan iki grup arasında gece kafede silahlı kavga çıktı 1 ölü
Konya'da gündüz tartışan iki grup arasında gece kafede silahlı kavga çıktı 1 ölü
Konya'da gündüz tartışan iki grup arasında gece kafede silahlı kavga çıktı 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli iki arkadaş olay gününü hakime anlattı
Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli iki arkadaş olay gününü hakime anlattı
Boşanma aşamasındaki eşi ve onun ilişki yaşadığı öne sürülen kişiyi vurdu! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
Boşanma aşamasındaki eşi ve onun ilişki yaşadığı öne sürülen kişiyi vurdu! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU DEHŞET SAÇTI
MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU DEHŞET SAÇTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Ali Babacan Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit İbrahim Selim Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Mesut Özil Şenol Güneş Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da gündüz tartışan iki grup arasında gece kafede silahlı kavga çıktı 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 04:16:48. #1.16#

title