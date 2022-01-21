Son dakika haber! Konya'da FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 gözaltı
Son dakika haberler: Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla okullardan ihraç edilen 6 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlıları gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüpheliler, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine serbest bırakıldı.
Zanlıların ifadeleri neticesinde 53 kişinin örgütle bağlantısının tespit edildiği öğrenildi.