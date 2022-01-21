Son dakika haber! Konya'da FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Konya'da FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 gözaltı

Son dakika haber! Konya'da FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 gözaltı
AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla okullardan ihraç edilen 6 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlıları gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheliler, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine serbest bırakıldı.

Zanlıların ifadeleri neticesinde 53 kişinin örgütle bağlantısının tespit edildiği öğrenildi.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Konya, TSK, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title