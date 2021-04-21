Son dakika haber... Konya'da FETÖ'nün sözde "polis sorumlusu"na 9 yıl 3 ay hapis cezası
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Son dakika haber... Konya'da FETÖ'nün sözde "polis sorumlusu"na 9 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika haber... Konya'da FETÖ'nün sözde 'polis sorumlusu'na 9 yıl 3 ay hapis cezası
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına ilişkin davada örgütün sözde "polis sorumlusu" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 9 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına ilişkin davada örgütün sözde "polis sorumlusu" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 9 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski sağlık çalışanı Yakup Tanyıldız ve avukatı katıldı.

İddia makamı duruşmada tekrarladığı mütalaasında, sanığın "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, "İncelenen delil ve raporlara göre sanığın örgüt literatüründe emniyet mahrem yapılanması olarak adlandırılan yapı içerisinde polis memurlarından sorumlu olduğu, 'Yahya' kod ismi ve örgütün gizli haberleşme programı 'Eagle'ı kullandığı, örgütle iltisaklı sendikaya üye olduğu, kapatılan Bank Asya hesabının bulunduğu ve katılım hesabı açmak suretiyle örgüt liderinin talimatına uyduğu anlaşılmıştır. Sanık, aşamalarda alınan savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmemişse de, bu beyanların suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Son savunması sorulan sanık Tanyıldız, hakkındaki suçlamaları ve tanık beyanlarını reddetti.

Tanyıldız'ın avukatı da müvekkilinin tahliyesi ve beraatini istedi, sanığın dosyasında somut bir delil bulunmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, cezada indirim uygulamaya yer olmadığına ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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