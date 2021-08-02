Konya'da evde çıkan yangın korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da evde çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Konya'da evde çıkan yangın korkuttu Konya'da bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Konya'da evde çıkan yangın korkuttu

KONYA - Konya'da bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 08.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi 17060 Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın birinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle evden alevlerin yükseldiğini gören Mehmet Ü. ve eşi Sema Ü. evdeki çocuklarını çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, evde çıkan yangına müdahale ederek söndürülürken evin büyük kısmı kullanılamaz hale geldi. Bu sırada yangın sırasında elinden hafif yaralanan Sema Ü'ye olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının evde çıkan yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da evde çıkan yangın korkuttu
Konya'da evde çıkan yangın korkuttu
Konya'da evde çıkan yangın korkuttu
Konya'da evde çıkan yangın korkuttu
Konya'da evde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Haluk Levent Aleyna Tilki Sevda Erginci
Spor Can Bartu Metin Oktay Sergen Yalçın Nihat Özdemir Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da evde çıkan yangın korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.08.2021 12:37:30. #1.13#

title