Dört ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 4 aylık evli olduğu karısını boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polisi telefonla arayarak, "Eşimle tartıştım, cinayet işledim" diyerek kendisini ihbar eden koca tutuklandı.