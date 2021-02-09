Son dakika haber... Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
09.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:10
Son dakika gündem haberi: Konya'nın Akşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Salim Baygın (51) yönetimindeki 42 D 6173 plakalı traktör, Gedil Mahallesi Bağlar Altı mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan Baygın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Baygın'ın cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun