Son dakika haber... Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Son dakika haber... Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

09.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:10
Son dakika haber... Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi: Konya'nın Akşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Salim Baygın (51) yönetimindeki 42 D 6173 plakalı traktör, Gedil Mahallesi Bağlar Altı mevkisinde devrildi.

Traktörün altında kalan Baygın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Baygın'ın cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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