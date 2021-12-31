Son dakika haber | Konya'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Konya'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haber | Konya'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre KONYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde aktif görev yapan 7 kişi, gözaltına alındı.

KONYA (DHA) - KONYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde aktif görev yapan 7 kişi, gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde aktif görev yapan Suriye, Irak ve Afganistan uyruklu 9 kişinin Konya'da olduğunu belirledi. Olası eylemlere karşı ise adreslere operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 7'si gözaltına alınırken, diğer 2'sinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Gözaltındaki şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. ?


Son dakika haber | Konya'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu

 Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu

Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu

 Son dakika haberleri! MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri! MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title