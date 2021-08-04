Son dakika haberi: Selçuklu'da çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberi: Selçuklu'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Konya -Afyonkarahisar kara yolunun 20. kilometresinde yer alan 50. Yıl Hatıra Ormanı'ndaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Yaklaşık 30 metrelik alanda iki taraftan ilerleyen yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi: Selçuklu'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi: Selçuklu'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi: Selçuklu'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi: Selçuklu'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi: Selçuklu'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi: Selçuklu'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi: Selçuklu'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi: Selçuklu'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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