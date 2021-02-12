Son dakika haber | Konya'da bir kişinin öldüğü akraba kavgasının sanıkları hakim karşısında

Bir son dakika haberine göre Konya'da bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı akraba kavgasının sanıkları, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Konya'da bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı akraba kavgasının sanıkları, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Seyit Ali Yalçın, Hasan Hüseyin Yalçın ile tutuksuz sanıklar Burcu K, Zehra Y, Gazme Y. ve müştekilerle taraf avukatları katıldı.

Sanık Seyit Ali Yalçın, savunmasında, maktul Nevzat Akkoyun'un, kız kardeşinin eşi olduğunu, 3 yıl önce kız kardeşini darbettiği gerekçesiyle kendisiyle görüşmeyi kestiğini anlattı.

Maktulün geçmişte alkol sorunu olduğu, kız kardeşine ve annesine saldırdığını öne süren Yalçın, bu olaylar sonrası kendisi hakkında şikayetçi olduğunu, ayrıca kız kardeşinin de uzaklaştırma kararı aldırdığını bildirdi.

Yalçın, olay günü çocuklarıyla evde bulunduğu sırada dışarıdan bağırma seslerinin geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine damadım Recep, bakmak için dışarı çıktı. Dışarıdan gelen sesler de arttı. Maktulün alkollü bir şekilde ağır küfürler ettiğini, aracını çıkışa engel olacak şekilde park ettiğini öğrendim. Maktul, 'sizi burada yaşatmayacağım. burada oturamayacaksınız' şeklinde tehdit içeren sözler söylüyordu. Bunun üzerine polis çağırdık. Olaylar büyüyünce diğer aile fertleri de dışarı çıktı. Maktulün dışardaki damadıma saldırdığını görünce, bu kez aşağı inmeye karar verdim. Kendimi ve aile fertlerimi korumak için yanıma evde bulunan keseri de aldım. Dışarıda maktulün oğlum Hasan Hüseyin'e saldırdığını gördüm, keserin küt kısmını savurdum. Keserin maktulün başına isabet etmiş olabileceğini düşünüyorum. Ancak öldürme kastıyla hareket etmedim."

Sanık Hasan Hüseyin Yalçın da maktul olan eniştesi Nevzat Akkoyun ile aralarında geçmişten beri husumet olduğunu, olay günü maktulün kendilerine rahatsızlık verdiğini iddia etti.

Eniştesinin, maktulün saldırısına uğradığını görünce balkondan atlayarak aşağı indiğini anlatan Yalçın, "Maktul bana önce yumrukla vurdu, ardından bıçakla saldırdı. Elinden bıçağı aldım, sallamaya başladım. Maktulün oğlu Mesut da bana saldırdı. Yine kendimi korumak için bıçağı savurmaya başladım. Kaç kez savurduğumu hatırlamıyorum. Kimseyi öldürme kastıyla hareket etmedim." ifadelerini kullandı.

Sanık Zehra Yalçın, tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce müşteki Açelya A'nın kendisine saldırdığını, bu nedenle müştekiyi ittiğini, müştekinin bu şekilde demirlerin bulunduğu yere düştüğünü anlattı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru Zeki G. ise "Olay günü oraya gittiğimizde maktulün oldukça alkollü olduğunu gördük. Aracını olduğu yerden kaldırmasını söyleyince, 'Bunlar uyuşturucu satıyor' şeklinde sözler söyledi. Sanıklar bize yaklaştığında maktul beni iterek kendilerine saldırdı." ifadesini kullandı.

Müştekiler Fadim A, Açelya A. ve Mesut A'nın avukatı Beytullah Çetin de "Beyanlarda aleyhe kısımları kabul etmiyoruz. Alınan otopsi raporuna göre 15-20 saniyede meydana geldiği belirtilen olayda maktul tanınmayacak şekilde değişik yerlerinden yaralanmıştır. Bu da eylemin tasarlayarak ve planlanarak işlendiğini göstermektedir." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Seyit Ali Yalçın ve oğlu Hasan Hüseyin Yalçın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Sarayköy Mahallesi 13187 Sokak'ta 27 Temmuz 2020'de yakın akraba komşular arasında "ikametin önüne araç park etme" yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçaklanan ve keserle vurulan Nevzat Akkoyun olay yerinde hayatını kaybederken kızı ve oğlu da yaralanmıştı.

Olayın ardından diğer ailenin üyesi 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler hakkında "kasten öldürme ve yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin