Son dakika haber: Konya'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Haberler
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Son dakika haber: Konya'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

AA, Abdullah Doğan - Güncel
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Son dakika haber: Konya'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Meram ilçesinde, bıçakla ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde, bıçakla ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sahibiata Mahallesi Şirinhanım Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mehmet Binbirdağ, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

AA / Abdullah Doğan - Güncel

Polis, Konya, Güncel, Haberler

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