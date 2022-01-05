Son dakika haber | Konya'da balık halinde 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin dava

KONYA (AA) - Konya'da balık halinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, 5'i tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Yaprak, Abdurrahman Yaprak, Uğur Hamarat, Hakkı Yaprak, Faruk Gönül ile tutuksuz yargılanan sanıklar Bekir Kaya, Hakan Kahraman, Ziya Korkmaz, Emrullah Aydınlı, Veli Şaşmaz, Coşkun Büyükırmak, Nizamettin Öztürk, Ertuğrul Erdoğan ve taraf avukatları katıldı.

Maktul Oğuzhan Koyunsever'in annesi Sevim Büyükdeveci, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Baba Mustafa Koyunsever de sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Olayda yaralananlardan H.K, ilk kimin ateş ettiğini görmediğini belirterek kimseden şikayetçi olmadı.

Yaralananlardan B.Ö. de "Olay günü hale, balık almaya gitmiştim. Sesleri duyunca ben havai fişek atılıyor sandım. Kulağımda bir acı hissettim, yaralandığımı fark ettim. Tarafları tanımam. Şikayetçi değilim." dedi.

Tanık H.Y. ise "Olay günü Mustafa, Abdurrahman ve Hüseyin Yaprak ile görüştük. Bekir Kaya'nın 100 bin lira para istemesiyle ilgili ne yapabileceğimizi konuştuk. Polisten yardım istemeye karar verdik ve Hüseyin Yaprak emniyeti aradı. İlerleyen saatlerde biz emniyetten yardım beklerken Bekir Kaya, yanında bir grupla hale geldi. Silah sesleri duydum ve kendimi korumak için saklandım." ifadelerini kullandı.

Tanık olarak dinlenen, olayın gerçekleştiği tarihte emniyet müdür yardımcısı olan E.Ü. ise olay günü Hüseyin Yaprak ile bir görüşme yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hüseyin Yaprak bana 'Burada bir çete var. Bize çökmek istiyorlar' dedi. Ben de bu görüşmeden hemen sonra organize suçlarla mücadele şube müdürü arkadaşımı arayıp olayı anlattım. O da 'Numarasını gönderirsen ben ilgilenirim' dedi. Ben Hüseyin Yaprak ile 1-1,5 sene önce bir arkadaş vasıtasıyla tanışmıştım. Bir samimiyetimiz yoktur."

Tanık olarak dinlenen G.E. olay günü sanıklardan Bekir Kaya ve Hakan Kahraman'ın elinde silah gördüğünü öne sürdü.

Sanıklardan Bekir Kaya'nın "haraç" istediği iddia edilen tanık Y.Ş. ise "Bekir Kaya, olaydan bir gün önce 'Bana 100 bin lira borcun var. Ödeyeceksin. Hazır etmezsen seni öldürürüm, keserim, biçerim' şeklinde konuştu. Ertesi gün de bu olay oldu. Şikayetçiyim." beyanında bulundu.

Tanık Y.Ş, sanık Kaya'nın tutuklu sanık Mustafa Yaprak'tan da para istediğinden haberdar olduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Meram ilçesindeki balık halinde 5 Şubat 2021'de iki grup arasında silahlı kavga çıkmıştı, Oğuzhan Koyunsever hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Kavgaya karıştığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alınmış, 5'i tutuklu bulunan 13 sanık hakkında dava açılmıştı.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

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