Son dakika haber: Afganistan uyruklu kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Konya'da Afganistan uyruklu kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Maun Sokak'taki apartman dairesinde, Afganistan uyruklu Fayzullah Fadai (35), eve gelen arkadaşlarınca hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Fadai'nin cesedi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.