Son dakika haber | Konya'da 7 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı
Son dakika güncel haberi... Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.
29.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:38
Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.
Yunak ilçesinde 26 Haziran'daki kazada yaralanan tır şoförü Ufuk Demirtaş (36), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Demirtaş, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Konya-Ankara kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3'ü çocuk 7 kişi, memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.
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Kaynak: AA