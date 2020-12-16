Son dakika haber: Konya'da 5 katlı otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber: Konya'da 5 katlı otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

16.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:54
Son dakika haber: Konya'da 5 katlı otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler... Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Atçeken Mahallesi Recep Konuk Caddesi'ndeki 5 katlı bir otelin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında otelin çatısı ile iki katında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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