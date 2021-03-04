Son dakika haber | Konya'da 4 kilo 55 gram eroin ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haber | Konya'da 4 kilo 55 gram eroin ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı

04.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:27
Son dakika haber | Konya'da 4 kilo 55 gram eroin ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde araçta yapılan aramada 4 kilo 55 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde araçta yapılan aramada 4 kilo 55 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddenin bir araçta olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İnceleme ve araştırmaların ardından plakası belirlenen araç, uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada 4 kilo 55 gram eroin ele geçirildi.

Araçtaki D.K, U.B. ve Ş.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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