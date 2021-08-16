Son dakika haber: Konya Büyükşehir'den sel bölgesine gıda desteği

Edinilen son dakika haberine göre Konya Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop'a destek olmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop'a destek olmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Yaraların en kısa sürede sarılacağını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Sinop'ta 4, Kastamonu'da da 5 ekip ve araçlarımız görev alıyor. Ayrıca, Kastamonu'ya ihtiyaç duyulan 25 menfez gönderdik. Son olarak bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyacı doğrultusunda, Kastamonu'ya ile Sinop'a toz şeker ve undan oluşan 2 tırı yola çıkardık. Konya olarak yaşanan her zorlukta olduğu gibi burada da üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız inşallah."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı