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Son dakika haber | Konvoyda silahla havaya ateş açan maganda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Konvoyda silahla havaya ateş açan maganda yakalandı

Son dakika habere göre Sultangazi'de oluşturdukları araç konvoyunda havaya ateş açarak tehlike saçan magandanın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de oluşturdukları araç konvoyunda havaya ateş açarak tehlike saçan magandanın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Silahla havaya ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sultangazi'de önceki akşam Sultançiftliği Mahallesinde seyir halinde araç konvoyunda otomobilin camından sarkan R.A., silahla havaya ateş açtı. Silahla havaya ateş açan maganda R.A.'nın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ardından silahla havaya ateş açan R.A., polis ekipleri tarafından tespit edildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahısla birlikte olayda kullanılan kuru sıkı tabanca da ele geçirildi. Genel güvenliği tehlikeye sokmaktan hakkında işlem yapılan şahsın emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

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