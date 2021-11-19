Son dakika gündem: Kamyona çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ağır yaralı

Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

Evine gelen adamı öldüren Esra kendini böyle savundu: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım