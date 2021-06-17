Son dakika haber... KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE GEÇMESİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
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Son dakika haber... KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE GEÇMESİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Devrek Yolu Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Asker konvoyunda seyir halinde bulunan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrol çıkarak orta refüje çarptı. Karşı şeride geçerek duran otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haber... KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE GEÇMESİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber... KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE GEÇMESİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber... KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE GEÇMESİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Son dakika haber... KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE GEÇMESİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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