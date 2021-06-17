Son dakika haber... KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE GEÇMESİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Edinilen son dakika gelişmesine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Devrek Yolu Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Asker konvoyunda seyir halinde bulunan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrol çıkarak orta refüje çarptı. Karşı şeride geçerek duran otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı