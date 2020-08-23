Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberine göre SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
23.08.2020 21:32 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:36

SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Karaçayır köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Yıldız beldesi istikametine seyir halinde olan Mustafa Temür yönetimindeki 27 LN 925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ters dönen otomobilde sürücü ile birlikte Uğur Dülek (14), Gazi Coşkun ve Burak Dülek (15) araçta sıkıştı. Yaralılar, kazayı gören çevredekilerin yardımı ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Kazada ağır yaralanan Burak Dülek'in sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi.  Yaralılar ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Burak Dülek'in cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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Kaynak: DHA

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