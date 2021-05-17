Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritte tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritte tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritte tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek tıra çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek tıra çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 16 ARR 90 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Refüjdeki levhaya çarptıktan sonra savrularak karşı yöne geçen otomobil, diğer istikamette seyreden S.A. idaresindeki 06 BK 3336 plakalı çekici tıra çarptı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.S.A.'nın (65) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan sürücülerin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritte tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritte tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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