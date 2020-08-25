Son dakika haber! Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haberi: Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araç uçurumdan dere yatağına yuvarlandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araç uçurumdan dere yatağına yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi Grup yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hendek'ten Dikmen Mahallesi istikametine doğru seyir halinde bulunan 73 yaşındaki İzzet Köse idaresindeki 41 PK 188 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle araçtan fırlayan İzzettin Köse hayatını kaybederken isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar Hendek Devlet Hastanesine sevk edilirken İzzettin Köse'nin cansız bedeni de hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA