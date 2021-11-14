Kontrolden çıkan motosiklet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan motosiklet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan motosiklet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Konya'da alt geçide aşırı suratlı giren motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, yolcu ağır yaralandı.

KONYA (İHA) - Kontrolden çıkan motosiklet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA - Konya'da alt geçide aşırı suratlı giren motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, yolcu ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Mobilyacılar Alt Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Yasin Yol idaresindeki 68 HE 172 plakalı motosiklet, aşırı suratlı girdiği alt geçitte kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Yasin Yol'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklette yolcu olarak bulanan ve ağır yaralanan M.H. ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.H'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni olay yerindeki incelemelerinin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan motosiklet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

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