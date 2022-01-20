Son dakika haber... Kontrolden çıkan lüks aracın simitçiyi ezdiği feci kaza kamerada

Son dakika habere göre Kontrolden çıkan lüks aracın simitçiyi ezdiği feci kaza kamerada Karı görüntülemek isterken ekmek parası için kaldırımda satış yapan simitçinin öldüğü anları kaydetti Denizli'de kar yağışıyla birlikte kontrolden çıkan lüks otomobilin, soğuk havada kaldırımda satış yapan simitçiyi ezdiği...

DENİZLİ (İHA) - Kontrolden çıkan lüks aracın simitçiyi ezdiği feci kaza kamerada

Karı görüntülemek isterken ekmek parası için kaldırımda satış yapan simitçinin öldüğü anları kaydetti

DENİZLİ - Denizli'de kar yağışıyla birlikte kontrolden çıkan lüks otomobilin, soğuk havada kaldırımda satış yapan simitçiyi ezdiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Evin balkonundan kar manzarasını görüntülemeye çalışan vatandaş, simitçinin son anlarını kayda aldı.

Olay geçtiğimiz günlerde Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana gelmişti. 29 Ekim Bulvarı üzerinde Cemaleddin D.idaresindeki 20 ABP 346 plakalı otomobil, karın etkisiyle meydana gelen gizli buzlanmada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak kaldırımda seyyar tezgahta simit satan 61 yaşındaki Cemil Varol'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi Varol'a yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Cemaleddin D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yolcu konumunda bulunan eşi Hatice D. ise hafif şekilde yaralandı. Cemil Varol, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kar manzarasını görüntülemek isterken kazayı çekti

Eksi 2 derece soğukta ekmek parası için kaldırımda satış yapan Cemil Varol'un hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaşın evinin balkonunda kar manzarasını görüntülemek isterken kaydettiği o anlarda, lüks aracın kontrolden çıkıp metrelerce sürüklendiği ve kayarak kaldırımda satış yapan simitçiyi ezdiği anlar yer aldı.