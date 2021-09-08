Son dakika haber | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki menenjit salgınında 129 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki menenjit salgınında 129 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki menenjit salgınında 129 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğu bölgesinde patlak veren menenjit salgınında hazirandan bu yana 129 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğu bölgesinde patlak veren menenjit salgınında hazirandan bu yana 129 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü KDC Temsilcisi Doktor Amedee Prosper Djiguimde, basına yaptığı açıklamada, 267 kişide menenjit tespit edildiğini belirtti.

Djiguimde, menenjit salgınında hazirandan bu yana 129 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Menenjit tespit edilenlerin bir kısmının evlerinde bir kısmının da sağlık merkezlerinde tedavi altına alındığı bilgisini paylaşan Djiguimde, bölgede yeni vakaların tespiti ve hastaların tedavisi için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Ülkede 2009'da patlak veren menenjit salgınında 214 kişi hasta olmuş ve 15 kişi de hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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