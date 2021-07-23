Son dakika haber | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 16 sivil öldü
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Son dakika haber | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 16 sivil öldü

Son dakika haber | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 16 sivil öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Oicha kenti yakınlarında isyancıların saldırısında 16 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Oicha kenti yakınlarında isyancıların saldırısında 16 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF), Oicha kenti yakınlarında düzenlediği saldırıda 16 sivil öldü.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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