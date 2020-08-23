Son dakika haber... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı 100'e yükseldi
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Son dakika haber... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı 100'e yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Equateur eyaletinde yeniden ortaya çıkan 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı 100'e ulaştı.

Son dakika haber... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı 100'e yükseldi
23.08.2020 23:47 | Son Güncelleme: 23.08.2020 23:53

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Equateur eyaletinde yeniden ortaya çıkan 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı 100'e ulaştı.

Ebola Salgını Müdahale Ekibi'nden yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Equateur eyaletinde 19 kişide daha Ebola tespit edildiği belirtildi.

Vakaların toplam sayısının 100'e, ölenlerin sayısının da 5 artarak 43'e yükseldiği aktarılan açıklamada, salgında bugüne kadar 25 kişinin iyileştiği ifade edildi.

11'inci dalga Ebola salgını bugüne kadar Bikoro, Bolomba, Iboko, Mbandaka, Wangata şehirlerinde görüldü.

KDC'nin doğusunda 2018'de ortaya çıkan 10'uncu dalga Ebola salgınının 25 Haziran'da sona erdiği ilan edilmişti.

Ülkenin Kuzey Kivu, Ituri ve Güney Kivu eyaletlerinde beliren 10'uncu dalga salgında 3 bin 470 vaka görüldü, 2 bin 277 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede Ebola binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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Kaynak: AA

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