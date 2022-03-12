Son dakika haber... Kongo'da yük treninin raydan çıkması sonucu 60 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kongo'da yük treninin raydan çıkması sonucu 60 kişi öldü

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Kongo'da yük treninin raydan çıkması sonucu 60 kişi öldü

Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletinde yük treninin raydan çıkması sonucu 60 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletinde yük treninin raydan çıkması sonucu 60 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lualaba eyaletine bağlı Lubudi bölgesinden Lubumbashi yönüne giden yük treni bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

Kazada 60 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yaralılar, Lubudi bölgesinde bulunan Cimenkat Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ülkede yasak olmasına rağmen yük trenleri kaçak yolcu kabul ediyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Kongo, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title