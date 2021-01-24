Son dakika haber: Kongo'da Cumhurbaşkanı Denis Sassou-Nguesso yeniden aday olacağını açıkladı
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Son dakika haber: Kongo'da Cumhurbaşkanı Denis Sassou-Nguesso yeniden aday olacağını açıkladı

24.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 24.01.2021 21:09
Son dakika haber: Kongo'da Cumhurbaşkanı Denis Sassou-Nguesso yeniden aday olacağını açıkladı

Edinilen son dakika haberine göre Kongo'da uzun süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Denis Sassou Nguesso, ülkede 21 Mart'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını duyurdu.

Kongo'da uzun süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Denis Sassou Nguesso, ülkede 21 Mart'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını duyurdu.

Ülkenin batısı Dolisie-Kibangou bölgesinde otoyol açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Nguesso, 21 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını belirtti.

Afrika'da en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan liderlerden olan 77 yaşındaki Nguesso, seçimlerin şeffaf ve demokratik şekilde yapılacağı sözünü verdi.

Nguesso, 5 milyon nüfuslu ülkede, son olarak 2016'da gerçekleştirilen seçimde oyların yüzde 60'ını alarak 5 yıllığına göreve gelmişti.

Cumhurbaşkanı, 1997'den bu yana ülkeyi yönetiyor. Nguesso, 1979-1992 arasında da cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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