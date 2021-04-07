Son dakika haber | Kongo Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Nguesso'nun yeniden göreve gelmesini onayladı

Gelen son dakika haberlerine göre Kongo Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'nun yeniden göreve gelmesi onaylandı.

Kongo Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'nun yeniden göreve gelmesi onaylandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Auguste İloki, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Mart'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde oyların yaklaşık yüzde 88'ini kazanan Nguesso'nun seçim galibiyetine onay verdi.

İloki, muhalefetin Nguesso'nun göreve gelemeyeceği yönündeki itirazlarının incelendiğini ve bu itirazların dayanaksız olması nedeniyle kabul edilmediğini ifade etti.

Nguesso'nun 5 yıllık dönem için tekrar cumhurbaşkanı seçildiği seçimlere katılım yüzde 67,55 oldu.

Afrika Birliğinin seçim gözlem misyonu, ülke çapında internet bağlantısının kesildiği seçim sürecinde bazı aksaklıkların yaşandığını duyurmuştu.

Afrika'da en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan liderlerden 77 yaşındaki Nguesso, 24 Ocak'ta adaylığını açıklamıştı. Nguesso, 5 milyon nüfuslu ülkede, son olarak 2016'da gerçekleştirilen seçimde oyların yüzde 60'ını alarak 5 yıllığına göreve gelmişti. 1997'den bu yana ülkeyi yöneten Nguesso, 1979-1992 döneminde de cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım