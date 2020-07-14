Son dakika haber: Komşusuna saldıran baba ve 2 oğlunun davasının görülmesine başlandı
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Son dakika haber: Komşusuna saldıran baba ve 2 oğlunun davasının görülmesine başlandı

Son dakika 3. sayfa haberi... - Komşusuna saldıran baba ve 2 oğlunun davasının görülmesine başlandı Bakırköy'de "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusu İskender Karaduman'ı darp eden baba ve 2 oğlunun davasının görülmesine başlandı.

14.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:10

- Komşusuna saldıran baba ve 2 oğlunun davasının görülmesine başlandı

İSTANBUL - Bakırköy'de "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusu İskender Karaduman'ı darp eden baba ve 2 oğlunun davasının görülmesine başlandı. Duruşmada beyanda bulunan müşteki Karaduman çocuklarının hala olayın yaşandığı eve girmeye korktuğunu söyledi.

Bakırköy'de 12 Aralık 2019'da İskender Karaduman alt komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atmıştı. Mesaja sinirlenen alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü birlikte yukarı çıkarak İskender Karaduman'ı darp etmişti. Sanık baba ve 2 oğlunun yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, taraf avukatları ve müşteki İskender Karaduman hazır bulundu.

"Çocuklarım hala eve girmeye korkuyor"

Duruşmada müşteki Karaduman sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyerek "Eşim bu olay nedeniyle psikolojik tedavi görüyor. Oğlum da travma yaşıyor. Sunduğumuz kamera görüntülerinde eşim sanık tarafından tehdit ediliyor. Salonun ortasında diziyle başıma bastırdı. Tekme ve tokat atarak beni yaraladılar. 10 yaşında 2 çocuğum vardır hala eve girmeye korkuyorlar. Ben sadece çok kibar bir şekilde sessiz olmalarını istediğimi söyledim. Sonrasında beni aradı küfürler etti ve 'zırt pırt mesajlar atıyorsun' dedi. Ben kendilerine uyuyamadığımı ve sessiz olmalarını istediğimi söyledim" şeklinde beyanda bulundu.

"Her işlerine koştum ama bana bunu yaptılar"

Sanık Ali Şenyüzlü'nün hasta babasına defalarca kez yardım ettiğini de söyleyen müşteki Karaduman "Her işlerine koştum ama bana bunu yaptılar. Kapım ve yağlı boya tablom zarar görmüştüm. Zararım giderilmedi" dedi.

"Tutuklanmalarını talep ediyoruz"

Beyanda bulunan müşteki avukatı Müşerref Seko sanıkların olaydan kısa bir süre sonra tahliye edilmelerine karşı olduklarını söyleyerek "Halen müvekkil taciz ediliyor. Evi takip ediliyor. Sanıkların tekrar tutuklanmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatından uzlaşsınlar talebi

Sanıkların avukatı Kübra Onaran ise müvekkillerinden birinin bu celse hasta olduğunu ve tüm sanıkların gelecek celse hazır edileceğini söyleyerek "Telefon görüşmesinde müşteki müvekkilime hakaret etmiştir. Bu yüzden müvekkilim müştekinin evine gitmiştir. Biz tarafların uzlaşabileceğini düşünüyoruz. Yüz yüze bakmaktadırlar" dedi. Avukat Onaran mahkemeden dosyanın uzlaştırma bürosuna gitmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıkların gelecek celse hazır edilmesine hükmederek, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi talebinin reddine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Duruşmanın bitmesinin ardından davaya ilişkin konuşan müşteki avukatı Müşerref Seko müvekkilinin sanıklar tarafından hala taciz edildiğini söyleyerek "Yapıcı olmaya çalışıyoruz ama şu ana kadar herhangi bir özür dilenmedi" şeklinde konuştu.

Olayın Geçmişi

Bakırköy'de 12 Aralık 2019'da İskender Karaduman alt komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atmıştı. Mesaja sinirlenen alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü birlikte yukarı çıkarak İskender Karaduman'ı darp etmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede baba ve 2 oğlunun, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 5 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

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Son dakika haber: Komşusuna saldıran baba ve 2 oğlunun davasının görülmesine başlandı

Kaynak: İHA

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