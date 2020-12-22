Son dakika haber... Komşusuna çay içmeye gittiği için gözaltına alındığını öne sürdü, 'Gasp mı yaptık?' dedi
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Son dakika haber... Komşusuna çay içmeye gittiği için gözaltına alındığını öne sürdü, 'Gasp mı yaptık?' dedi

22.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:07
Son dakika haber... Komşusuna çay içmeye gittiği için gözaltına alındığını öne sürdü, 'Gasp mı yaptık?' dedi

Son dakika gelişmesine göre ADANA'da uyuşturucu madde taşıdıkları şüphesiyle polisin 'dur' ihtarına uymayıp bir evin damına çıkan ve kovalamaca sonucu yakalanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ADANA'da uyuşturucu madde taşıdıkları şüphesiyle polisin 'dur' ihtarına uymayıp bir evin damına çıkan ve kovalamaca sonucu yakalanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çay içmeye gittiği için gözaltına alındığını öne süren Mustafa Ç., "Gasp mı yaptık dayı? Bir misafirliğe gittik başımıza gelmeyen kalmadı" dedi.

Olay, 20 Aralık'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki 4 şüphelinin üzerinde uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler mahallede arama yaptı. Sokakta polislerle karşılaşan şüpheliler, 'dur' ihtarına uymayıp kaçarak bir evin damına çıktı. Arkalarından gelen polislere yakalanacağını anlayan şüpheliler, ellerindeki pompalı tüfekleri doğrulttu. Bunun üzerine polisin, havaya açtığı uyarı ateşiyle damdan atlayarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli evin avlusunda, diğeri de damda etkisiz hale getirildi.

POLİS, ŞÜPHELİLERE MASKE TAKTIEkipler, kelepçe takmak için yere yatırdığı Hünkar A., Kutbettin B., Çağlayan G. ile Mustafa Ç.'ye koronavirüs tedbirleri kapsamında cerrahi maske taktı. Olayın ardından şüphelilerin kaçmak için çıktığı damda arama yapan polis, 2 pompalı tüfek ile bu silaha ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Hurda bir kamyonetin ise far kısmına poşetle gizlenmiş 587 gram esrar bulundu.'SİLAHI, MAÇLARDA SIKIYORUZ'Uyuşturucu maddenin kendilerine ait olmadığını öne süren şüphelilerden Hünkar A., Kutbettin B., Çağlayan G., asker kaçağı oldukları için polise yakalanmak istemediklerini belirtti. Bulunan pompalı tüfeği de taraftarı olduklarını takımın maçlarında ateş etmek için bulundurduklarını iddia etti. Damda yakalanan şüphelilerden Mustafa Ç. ise uyuşturucu ya da silah ile ilgisi olmadığını öne sürerek, "Bir çay içmeye geldik. Başımıza gelenlere bakın" dedi.Öte yandan mahallede araştırmasını sürdüren polis, uyuşturucu sattığı öne sürülen H.B., İ.A. ile 6 şüpheliyi daha yakalayıp, gözaltına aldı. Adreslerinde yapılan aramada şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 1 pompalı tüfek, 3 tabanca ile 2 kilogram esrar ele geçirdi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Denizli Polis Merkezi'ne götürüldü.'MİSAFİRLİĞE GİTTİK, BAŞIMIZA GELEN KALMADI'Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada şüpheliler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bizim daha bisikletimiz yok, ne uyuşturucusu ağabey?" dedi. Öte yandan çay içmeye gittiği için gözaltına alındığını öne süren Mustafa Ç., "Gasp mı yaptık dayı? Bir misafirliğe gittik başımıza gelmeyen kalmadı. Ev sahibi beni tanımadığını söylüyorsa, ben de onu tanımıyorum. 500 tane silah sıkarsanız, tabi ki kaçarım" ifadelerini kullandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. ile İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hünkar A., Kutbettin B., Çağlayan G., Mustafa Ç. ile diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haber... Komşusuna çay içmeye gittiği için gözaltına alındığını öne sürdü, 'Gasp mı yaptık?' dedi
Son dakika haber... Komşusuna çay içmeye gittiği için gözaltına alındığını öne sürdü, 'Gasp mı yaptık?' dedi
Son dakika haber... Komşusuna çay içmeye gittiği için gözaltına alındığını öne sürdü, 'Gasp mı yaptık?' dedi
Son dakika haber... Komşusuna çay içmeye gittiği için gözaltına alındığını öne sürdü, 'Gasp mı yaptık?' dedi
Son dakika haber... Komşusuna çay içmeye gittiği için gözaltına alındığını öne sürdü, 'Gasp mı yaptık?' dedi
Son dakika haber... Komşusuna çay içmeye gittiği için gözaltına alındığını öne sürdü, 'Gasp mı yaptık?' dedi
Son dakika haber... Komşusuna çay içmeye gittiği için gözaltına alındığını öne sürdü, 'Gasp mı yaptık?' dedi
Son dakika haber... Komşusuna çay içmeye gittiği için gözaltına alındığını öne sürdü, 'Gasp mı yaptık?' dedi
Son dakika haber... Komşusuna çay içmeye gittiği için gözaltına alındığını öne sürdü, 'Gasp mı yaptık?' dedi
Son dakika haber... Komşusuna çay içmeye gittiği için gözaltına alındığını öne sürdü, 'Gasp mı yaptık?' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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