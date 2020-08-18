Son dakika haber | 'Komşu cinayeti' davasında, eşini yalanladı Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'da, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu Bayram Kır'ı (38) öldüren Celil Dumanlı'nın (51) yargılanmasına devam edildi.

ANTALYA'da, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu Bayram Kır'ı (38) öldüren Celil Dumanlı'nın (51) yargılanmasına devam edildi. Tanık sıfatıyla duruşmada ifade veren Celil Dumanlı'nın eşi S.D., "Maktul ile herhangi bir gönül ilişkim yoktu, iftiraya uğradım. Eşim bana şiddet uyguluyordu" dedi.

Olay, geçen yıl 6 Ekim günü saat 21.30 sıralarında, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Celil Dumanlı'nın eşi S.D., olaydan bir süre önce evi terk etti. Engelli, 2 çocuk babası Celil Dumanlı, 3546 Sokak üzerinde, arkadaşlarıyla birlikte evinin bahçesinde oturan komşusu Bayram Kır'ı gördü. Dumanlı, evine gidip tabancasını alarak geri döndü. Dumanlı'nın adliyede şoförlük yapan Kır'a doğrulttuğu tabanca tutukluk yaptı. Bayram Kır kaçmaya başladı. Ancak Celil Dumanlı, peşinden koştuğu Kır'ı 5 el ateş ederek öldürdü. Evinde yakalanan Celil Dumanlı, tutuklandı.

'Kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Celil Dumanlı, beşinci kez hakim karşısına çıktı. Celil Dumanlı duruşmaya SEGBİS ile katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Öldürülen Bayram Kır'ın ailesi ve avukatı ise mazeret dilekçesi sundu. EŞİNİ YALANLADISanık Celil Dumanlı'nın eşi S. D., duruşmada tanık sıfatıyla ifade verdi. Bayram Kır'ın ailesini, annesinin komşuları olması nedeniyle tanıdığını söyleyen S.D., şöyle konuştu: "Olay günü İstanbul'daydım. Ben maktul ile hiç konuşmadım. Maktulün kız kardeşi engelliydi. Benim de engelli çocuğum olduğu için onların benden yemek, çay gibi taleplerini geri çeviremiyordum. Ancak bende sadece annesinin ve kız kardeşinin telefon numarası vardı. Maktulün numarası yoktu. Maktul ile aramda herhangi bir gönül ilişkisi yoktu. İftiraya uğradım. Eşim sürekli bana şiddet uyguluyordu. İki özürlü çocuğum olmasında beni suçluyordu. Beni çok kıskanıyordu. Bir yere gitmeme izin vermiyordu. Ben eşimle küçük yaşta evlendim. Bu nedenle pek çok kez şiddete maruz kaldım. Ben hep çocuklarım için mücadele ettim. Kesinlikle eşimi aldatacak herhangi bir hareketim söz konusu olmamıştır. Maktulle ilgili eşimle aramda herhangi bir görüşme de geçmedi. Eşim benden habersiz evi satılığa çıkarmıştı. Sanırım maktul de evin fiyatını sormak için aramış. Daha sonra o numarayla benim hattım aranmış ve maktulle sanki aramda bir şey varmış gibi senaryo yaratmaya çalışmış. Ayrıca eşim beni evden kovmuştu ve bana hak vermemek için de başkalarıyla telefon görüşmelerim varmış gibi mahkemede haklı çıkmak amacıyla birtakım iftiralar ve kurgular peşindeydi. En son bu olay meydana geldi. Bu arada 18 yıl önce de ekonomik sorunlardan dolayı anlaşmalı olarak eşimden ayrılmıştım. Ben ayrılıp babamın maaşını alarak geçimimi sağladım. Olay tarihinden 4-5 ay öncesinde annemin mezarını ziyaret etmek için Erzurum'a gitmek istedim. Bunun için eşimden para istedim. O da vermek istemedi. Aramızda tartışma çıktı. Beni evden kovdu. Bu sebeple ayrıldım."

Duruşma, ertelendi.

Kaynak: DHA