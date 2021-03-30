Son dakika haber! Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 54 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2012 yılındaki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen 77 şüpheliden 54'ü yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2012 yılındaki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen 77 şüpheliden 54'ü yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Şüphelilerden 54'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl